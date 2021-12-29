Кличко: «Всегда смотрите в завтрашний день! И в год тоже»

Мэр Киева Виталий Кличко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Киева Виталий Кличко продемонстрировал изрядную долю самоиронии, опубликовав на своей странице в Instagram фотографию с новогодним плакатом, на котором отображена его последняя оговорка.

На снимке бывший чемпион мира держит в руке лист, на котором нарисован он сам с елочкой и надпись: написано «Счастья и здоровья всем! С Новым годом и Рождеством 2222!»

Напомним, как писал сайт kp.ru, поздравляя киевлян с наступающим Новым годом, столичный градоначальник оговорился и перепутал не только год, но и век, в котором живет.

«Мы с хорошим настроением встречаем новый две тысячи двести двадцатый год», - сказал со сцены мэр, но понял, что произнес не то, и исправился: «две тысячи двести двадцать второй год».

«Всегда смотрите в завтрашний день! И в год тоже», - подписал Кличко фото, намекая на один из самых известных своих «перлов».

Стоит отметить, что он не впервые демонстрирует способность посмеяться над собой. В прошлом году мэр Киева выпустил самоироничную книгу под названием «Кто не слышал, тот увидит!» с картинками. В сборник вошли 14 известных его высказываний. Например, такие как «Хватит шастать без настоятельной потребности», «Мост, который устал», «Чтобы холодная вода превратилась в горячую, её надо подогреть» и другие.