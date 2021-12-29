Боррель: ЕС сожалеет о решении России ликвидировать «Мемориал»*

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на своей странице в Twitter прокомментировал ликвидацию международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал»* в России.

«Евросоюз выражает крайнее сожаление в связи с решением Верховного суда России о ликвидации международного «Мемориала»*, - написал глава европейской дипломатии.

Боррель добавил, что это общество «играет важную роль в сохранении памяти о политических репрессиях и нарушениях прав человека», а «способность критически оценивать свое прошлое необходима для прогресса общества».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 28 декабря Верховный суд России принял решение удовлетворить иск Генпрокуратуры и ликвидировать признанный в нашей стране НКО-иноагентом «Мемориал»* вместе с его отделениями. Адвокаты организации намерены обжаловать постановление суда.

Представитель Генпрокуратуры сказал, что «Мемориал»* спекулирует на репрессиях 20 века и пытается выставить Советский Союз в образе террористического государства. Также, по его мнению, организация искажала память о Великой Отечественной войне.

К слову, с момента включения в перечень иностранных агентов «Мемориал»* за нарушения законодательства был оштрафован на сумму около трех миллионов рублей за нарушения законодательства.

*Организация, признанная в России иностранным агентом