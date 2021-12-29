Что произошло в ночь на 29 декабря

«КП» – о последних новостях на утро 29 декабря 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия готова увеличить добычу и поставки газа для того чтобы удовлетворить спрос в Европе, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, газовый кризис в европейских странах вызван тем, что Еврокомиссия (ЕК) «целенаправленно» отказывается от базовых принципов – долгосрочных инвестиций в отрасль и долгосрочных контрактов в пользу спотовых.

Председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин допускает возможность того, что в будущем в нашей стране может быть отменен мораторий на смертную казнь. Об этом говорится в его книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл», опубликованной на сайте суда.

Тем временем украинский аналитик Александр Кочетков предложил в случае крупного вооруженного конфликта с Россией мобилизовать подростков. По его мнению, решение киевских властей поставить женщин на воинский учет было правильным, потому что чем больше в армии солдат, тем лучше.

28 декабря президент России Владимир Путин собрал лидеров стран СНГ на традиционный неформальный саммит. Главная тема встречи — борьба с коронавирусом. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что мы первые и пока единственные изучили штамм «омикрон» прямо на месте (в ЮАР), что коронавирус становится сезонным, а также что в СНГ нужна единая система по исследованиям и обмену информацией для биологической безопасности.

До этого главный санитарный врач сообщила, что «к новогодним праздникам мы подходим со стабилизирующейся эпидемиологической ситуацией», заболеваемость ковидом идет на спад, но в Новый год риски распространения «омикрона» возрастают, обязательно нужно прививаться.

Опрос показал, что до конца 2021 года россияне хотят успеть купить подарки и сделать уборку дома, многие мечтают просто отдохнуть до боя курантов. А в следующем году планируют больше читать и заниматься образованием, больше времени проводить с близкими и наладить личную жизнь.

«КП» собрала советы специалистов, как не напиться в новогоднюю ночь и избежать утреннего похмелья. Врач-диетолог Людмила Денисенко напомнила, что главное — не спешить с алкоголем и хорошо закусывать, а перед застольем нужно пить много воды.

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