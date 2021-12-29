Посольство России ответило Госдепу на призыв освободить американцев Рида и Уилана

Пол Уилан отбывает наказание в России за шпионаж Фото: REUTERS

Посольство России в Вашингтоне ответило на призыв пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса освободить из тюрем американцев Тревора Рида и Пола Уилана, которые отбывают наказание в РФ.

"Позвольте напомнить пресс-секретарю госдепартамента о том, что, в отличие от россиян, которых США зачастую задерживают и осуждают по надуманным предлогам, Уилан и Рид были арестованы при совершении серьезных преступлений", - говорится в заявлении, размещенного в Twitter ведомства.

Также публикацию сопроводили хэштегами, в которых потребовали освободить россиян Виктора Бута, Романа Селезнева и Константина Ярошенко.

Как ранее писал сайт kp.ru, в конце декабря 2018 года ФСБ России сообщила о задержании подозреваемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.

Американца задержали в своем номере столичной гостиницы "Метрополь" после осуществления "акта шпионской деятельности". В частности, в ходе обыска после встречи с его российским осведомителем, в номере был обнаружен "электронный носитель" - флешка, на которой был обнаружен список сотрудников российской спецслужбы.

Уилан получил 16 лет колонии строгого режима. При этом прокуратура настаивала на том, чтобы бывший морской пехотинец был осужден на 18 лет за попытку разведать список личного состава одного из силовых подразделений России.

Напомним, 16 августа 2019 года жильцы дома на Ленинградском шоссе вызвали полицию, чтобы утихомирить нетрезвого американца Тревора Рида, который поругался с двумя женщинами. Однако в отношении полицейских он также проявлял агрессию. А по пути в отделение напал на водителя. Уже на следующий день 28-летнего американца арестовали. В итоге Головинский суд Москвы приговорил Рида к девяти годам лишения свободы. Кроме того, ему пришлось заплатить 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.