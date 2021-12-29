Аналитики КРОС назвали самые тревожные регионы России

Причины для тревоги разные - от пандемии коронавируса до роста цен Фото: REUTERS

Эксперты аналитического департамента КРОС представили рейтинг регионов России, в которых люди наиболее тревожны. Результаты исследования опубликованы в РБК.

Эксперты определяли, насколько люди восприимчивы к фобиям, условно поделив регионы на "встревоженные", "уравновешенные" и "невозмутимые".

"Встревоженные" наиболее остро реагируют на любые потенциально тревожные события, гипертрофируя их возможные для себя последствия.

В группу "встревоженных" попали Москва, Санкт-Петербург, Вологодская область, Пермский край, Архангельская, Новгородская, Тюменская и Свердловская области, Крым и Краснодарский край.

В группу "уравновешенных" включили Курскую, Калининградскую и Калужскую области, Татарстан, Забайкальский край, Волгоградскую и Тульскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тверскую и Иркутскую области.

"Невозмутимыми" признаны Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Якутия, Дагестан, Чукотка, Адыгея, Сахалинская область и Калмыкия.

Стоит отметить, что поводами для тревожности могли стать как общенациональные и мировые события, так и происшествия, случившиеся непосредственно в регионе.

Например, в Москве и Санкт-Петербурге основной причиной для тревоги стала пандемия коронавируса. В Вологодской области к этому прибавился рост цен, в Пермском крае – стрельба в университете, а в Архангельской области – нашествие волков.

Компания КРОС основана в 1995 году и входит в число крупнейших коммуникационных агентств мира (по версии ведущих отраслевых изданий PRWeek и The Holmes Report).

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