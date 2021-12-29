США оставили атомный авианосец в Средиземном море из-за ситуации вокруг Украины

Соединенные Штаты оставили атомный авианосец в Средиземном море из-за ситуации вокруг Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты Америки приняли решение оставить атомный авианосец USS Harry S. Truman в акватории Средиземного моря из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на источник в министерстве обороны страны.

Уточняется, что изначально судно должно было отправиться на Ближний Восток. Однако позже корабль оставили «для постоянного присутствия в Европе».

- Это нужно, чтобы обеспечить поддержку союзникам и партнерам США в регионе, — рассказал собеседник агентства.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин ответил американскому лидеру Джозефу Байдену на слухи о якобы готовящемся «вторжении России» на Украину. Путин заверил Байдена, что российские войска никому не угрожают.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина пытается отвлечь внимание от своих действий по подрыву Минских соглашений, «нагнетая страшилки» о возможном вторжении России на ее территорию.