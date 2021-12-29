В МИД рассказали о предложении России по международному управлению интернетом

Олег Сыромолотов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия выступила с предложением о заключении соглашения по международному управлению интернетом, рассказал РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов в среду, 29 декабря 2021 года.

"Россия выступает за интернационализацию управления сетью интернет и равноправное участие государств в этом процессе, сохранение суверенного права государств регулировать национальный сегмент интернета и заключение соглашения о межгосударственном регулировании управления сетью интернет, которое будет эффективно только при условии его принятия всеми государствами", - подчеркнул Сыромолотов.

По его словам, инициативу обсуждают в рамках Международного союза электросвязи. Россия принимает в нем активное участие. Страна представлена в работе всех исследовательских комиссий и рабочих групп МСЭ, уточнил Сыромолотов.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров включил в число глобальных угроз намерение некоторых стран милитаризировать интернет. Об этом дипломат заявил на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Дипломат подчеркнул, что Россия выступает за обеспечение международной информационной безопасности и согласование путей к этому на площадке ООН.

Глава МИД России уточнил, что нужны не "чьи-то специальные правила", а универсальные договоренности, которые позволят решать возникающие у стран вопросы. Одним из аспектов такой деятельности Лавров назвал подготовку универсальной конвенции по борьбе с киберпреступностью.

Как ранее писал сайт kp.ru, председатель Следственного Комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что ограничивать доступ к ресурсам, которые содержат потенциально опасную для детей информацию можно и нужно.