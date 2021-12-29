Новак уверен, что реализацию "Северного потока - 2" сорвать невозможно

Александр Новак Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Реализацию проекта "Северный поток – 2" сорвать невозможно, уверен вице-премьер России Александр Новак.

"Мы считаем, что этот проект невозможно сорвать, - подчеркнул зампредседателя правительства. - Он построен в соответствии со всеми требованиями законодательства".

По его оценке, сертификация газопровода должна завершиться не позднее чем, в конце первого полугодия 2022 года, а попытки этому препятствовать носят политический характер.

"Любые требования сверх действующего законодательства носят политический характер", - констатировал Новак.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко полагает, что газопровод "Северный поток – 2" могут вообще не ввести в эксплуатацию.

Напомним, Сенат США до 14 января 2022 года рассмотрит предложенный республиканцем Тедом Крузом законопроект о санкциях против "Северного потока – 2". В пресс-службе Госдепартамента уточнили, что продолжат вводить ограничения в отношении компаний, связанных с газопроводом.