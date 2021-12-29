Россияне назвали идеальную новогоднюю погоду

Россияне хотели бы встретить 2022 год при температуре на улице не ниже -10 градусов Фото: REUTERS

Большинство россиян считают идеальной погодой для празднования Нового года отсутствие ветра и умеренный снегопад при температуре от 0 до минус 10 градусов, рассказал kp.ru руководитель группы метеопрогнозирования "Яндекс.Погоды" Александр Ганьшин со ссылкой на результаты исследования.

Чаще всего такую погоду в новогоднюю ночь наблюдали в Самаре. За последнее десятилетие "идеальная погода" там наблюдалась каждое второе празднование Нового года. Также в этом плане повезло жителям Казани, где такие погодные условия на стыке годов были четырежды за 10 лет.

"В Уфе и Нижнем Новгороде — по три раза. По два раза образцовую новогоднюю ночь видели в Красноярске, Омске и Ростове-на-Дону, - говорится в исследовании. - Только один раз — в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Челябинске".

Меньше всего в этом плане повезло жителям Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Москвы и Перми. За десять лет погодные условия в новогодний праздник ни разу не соответствовали идеальным, следует из результатов исследования.

Как ранее писал сайт kp.ru, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, какой будет погода в Новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье. По его словам, жителей этой территории ждет "скандинавская еврозима".