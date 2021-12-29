Минпромторг РФ прогнозирует замедление роста цен на автомобили

Денис Мантуров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стоимость автомобилей в России продолжит рост, но он замедлится, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Ожидаем, что темпы роста цен на автомобили в следующем году снизятся", - констатировал министр.

Отметим, что по данным Минпромтогра, в 2021 году цена на отечественные транспортные средства выросла на 5-8 процентов, а на импортные – до 20 процентов.

Как ранее писал сайт kp.ru, нижняя планка стоимости автомобилей, которые попадают под налог на роскошь, в скором времени может подняться. Соответствующее заявление сделал Денис Мантуров в пятницу, 17 декабря, отвечая на вопрос журналистов. По его словам, в ведомстве обсуждают этот вопрос.

Напомним, автодилеры спрогнозировали подорожание автомобилей в 2022 году. Сегодня средняя цена нового авто превысила отметку в 2 миллиона рублей и, судя по всему, это не предел.