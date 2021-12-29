Свердловская область стала одним из самых тревожных регионов России

Свердловская область вошла в рейтинг самых тревожных регионов России Фото: Юлия ЕВГРАФОВА

Свердловская область вошла в список регионов России с очень высоким индексом тревожности. Об этом пишет издание TagilCity.ru со ссылкой авторов исследования - на экспертов аналитического департамента агентства КРОС (Компания развития общественных связей).

По мнению специалистов, в Свердловской области достаточно сильны негативные тенденции. Тревожность вызывает рост числа тяжких и массовых преступлений в регионе. Эти тенденции также пугают жителей обеих столиц, Тюменской области и Пермского края. Средний Урал оказался на втором месте после Москвы.

Также росту индекса тревожности способствуют телефонное мошенничество и рост цен на основные товары, а также блокировка сайтов, ограничения в социальных сетях.

Вызывает серьезные опасения у жителей Свердловской области и приход к власти в Афганистане тилабов* (представители организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации).