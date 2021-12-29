Посол России в Индонезии Воробьева рассказала об опасениях из-за партнерства AUKUS

Военное партнерство AUKUS вызывает опасения не только у России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Трехстороннее военное партнерство Австралии, Великобритании и США (AUKUS) вызывает опасения и России, и Индонезии, заявила посол России в Индонезии Людмила Воробьева.

"Я хочу сказать, что мы считаем данное соглашение очень опасным, - подчеркнула Воробьева. - Оно не принесет мир ни региону, ни Индонезии".

Дипломат уточнила, что AUKUS может спровоцировать гонку вооружений и дестабилизировать ситуацию в регионах Индийского и Тихого океанов.

Как писал сайт kp.ru, ранее Австралия объявила о разрыве соглашения с Францией о строительстве подводных лодок на фоне заключения трехстороннего соглашения с Лондоном и Вашингтоном (AUKUS), по которому Канберра получит технологии американских субмарин и сможет их строить на своей территории.

Париж на этом фоне выступил против AUKUS. Главы МИД стран Европейского союза поддержали республику в данной ситуации. Китай также выступил категорически против нового объединения.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки назвала военное соглашение между Соединенными Штатами, Великобританией и Австралией стал главным достижением администрации Джо Байдена.