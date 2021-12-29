Россияне назвали самые бесполезные новогодние подарки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители России перечислили подарки на Новый год, которые считают самыми бесполезными. Об этом сообщил ВЦИОМ.

- Среди ненужных новогодних подарков опрошенные отметили сувениры и статуэтки (6%), кухонную утварь, столовые приборы (3%), носки (2%), безделушки (2%), конфеты, сладости и шоколад (2%). Женщины в три раза чаще, чем мужчины, называли бесполезными и ненужными сувениры и статуэтки (9% против 3%), косметику (3% против 1%) и в два раза чаще - кухонную утварь, посуду и столовые приборы (4% против 2%), — говорится в тексте исследования.

При этом 71% респондентов рассказали, что никогда не получали бесполезных подарков. Также большинство опрошенных никогда не передаривали подарки.

Ранее опрос показал, что большинство россиян считают идеальной погодой для празднования Нового года отсутствие ветра и умеренный снегопад при температуре от 0 до минус 10 градусов. Чаще всего такую погоду в новогоднюю ночь наблюдали в Самаре. За последнее десятилетие "идеальная погода" там наблюдалась каждое второе празднование Нового года. Также в этом плане повезло жителям Казани, где такие погодные условия на стыке годов были четырежды за 10 лет. Меньше всего в этом плане повезло жителям Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Москвы и Перми. За десять лет погодные условия в новогодний праздник ни разу не соответствовали идеальным, следует из результатов исследования.