В США зафиксировали рекордную заболеваемость коронавирусом

Число заболеваний коронавирусом в США продолжает расти Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рекордную заболеваемость коронавирусом зафиксировали в США за прошедшую неделю, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Ежесуточно заражались COVID-19 в среднем 254 496 человек. Это максимальные показатели с начала пандемии. Для сравнения, неделей ранее средний показатель суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией составлял 251 989 случаев.

Рост заболеваемости американцев связывают с новым штаммом "омикрон", который активно распространялся в Соединенных Штатах с начала декабря.

Как ранее писал сайт kp.ru, в понедельник, 20 декабря, в Соединенных Штатах зафиксирован первый случай смерти пациента, заразившегося новым штаммом коронавируса "омикрон". Скончался 50-летний житель округа Харрис в штате Техас, причем мужчина не делал прививок против COVID-19 и испытывал проблемы со здоровьем.