В России выявлено 21 119 случаев заражения коронавирусом 29 декабря 2021 года

В России выявлено 21 119 случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировано 21 119 случаев COVID-19. С начала пандемии выявлен 10 458 271 случай.

Лидером по показателю стала Москва, где за сутки заболели 1 798 человек. Вторым идет Санкт-Петербург с 1 526 случаями заражения. Тройку замыкает Московская область — 1 342 случая.

Кроме того, за сутки медики зафиксировали 932 летальных исхода. Еще 42 776 человек выписали из больницы после болезни.

Ранее появилась информация, что в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора создали препарат «КоронаДерм PS» для выявления кожного иммунитета с коронавирусной инфекции. Как пояснил директор НИИ Арег Тотолян, тест похож на реакцию Манту или Диаскин-тест и поможет выявлять переболевших коронавирусом. При этом разработчики обещают, что новый тест будет объективнее анализа на антитела. «КоронаДерм PS» уже прошла доклинические испытания. Разработку передали для регистрации в Министерство здравоохранения России.