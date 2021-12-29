Режиссер Чардымский рассказал о военном боевике "Гранит":"Русские люди всегда были неравнодушны к чужой беде" Фото: НТВ

Российский актер театра и кино, режиссер, сценарист Алексей Чардымский прокомментировал премьеру военного боевика "Гранит" режиссера Дениса Нейманда, действие которого разворачивается в Республике Мозамбик. По сюжету отряд террористов нападает на одну из деревень, боевики расстреливают местных жителей, сжигают дома, а детей берут в плен.

По сюжету, команда российских инструкторов выступают с террористами один на один, так как солдаты местной армии боятся выступать против боевиков.

"Русские люди всегда были неравнодушны к чужой беде. Хотя у нас и у самих бед хватает, но, как говорится, мы готовы последнюю рубашку отдать, но другим поможем. Терроризм - бич XX и ХХI веков, поэтому с ним нужно бороться", - рассказал он в беседе с изданием ФАН.

Режиссер добавил, что Россия всегда была миролюбивой страной. Он также отметил, что нужно "показывать настоящие мужские фильмы".

Креативный продюсер Генрих Кен ранее рассказывал детали фильма "Гранит". По его словам, россияне давно ждали такого фильма, в котором сюжет развивался бы вокруг человеческих судеб, передает телеканал "360"

Напомним, в конце марта 2021 года террористы в Палме убили более 57 человек рабочих, которые возвращались вечером домой. Спасаясь, местные жители скрылись от исламистов в близлежащих лесах. Военные Пальмы заявляли об операции по освобождению города.