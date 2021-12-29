Суд оставил в СИЗО основного владельца шахты «Листвяжная» по делу о гибели шахтеров

Кемеровский областной суд принял решение оставить в СИЗО председателя совета директоров компании «СДС-Уголь», основного владельца шахты «Листвяжная» Михаила Федяева.

- Суд апелляционной инстанции постановил: постановление Центрального районного суда города Кемерово от 15 декабря 2021 года в отношении Федяева Михаила Юрьевича оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката Акимова в защиту интересов обвиняемого Федяева - без удовлетворения, — цитирует судью РИА Новости.

Федяев был арестован 15 декабря. В ходе заседания предприниматель не признал свою вину, отметив, что не знает, как он мог бы повлиять на произошедшее в шахте. Защита просила суд отправить Федяева под домашний арест.

До этого были заключены под стражу главный инженер шахты «Листвяжная» и технический директор компании «СДС-Уголь».

Как писал сайт kp.ru, утром 25 ноября 2021, когда горняки спускались на работу в штреки, на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области прогремел взрыв. В момент аварии в шахте находились 285 человек, за пять часов после взрыва на поверхность удалось выбраться только 239 из них. В результате аварии погиб 51 человек, среди которых пять спасателей.