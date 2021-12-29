В горах Кабардино-Балкарии подала сигнал бедствия группа туристов из Московской области

В горах Кабардино-Балкарии терпит бедствие группа туристов из Подмосковья. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Спасатели Кабардино-Балкарии идут на помощь группе туристов из Подмосковья, которая подала сигнал бедствия в среду 29 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по КБР.

Туристы, находящиеся в Черекском ущелье, подали сигнал SOS в 9.40, сообщили в ведомстве. Они указали свои GPS координаты. Маршрут группы был зарегистрирован в МЧС России, уточнили в ведомстве.

На поиск терпящих бедствие туристов отправились четверо спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и одна единица техники, сообщает МЧС. Предварительно, чтобы добраться до группы, спасателям понадобится несколько часов.

Несколько дней подряд региональное управление МЧС предупреждало об опасности схода лавин в горах Кабардино-Балкарской Республики. По прогнозам, эта опасность сохранится как минимум до 18.00 четверга, 30 декабря.

Предварительный список участников терпящей бедствие туристической группы размещен здесь на kp.ru.

По информации Главного управления МЧС Кабардино-Балкарии, спасатели обнаружили группу альпинистов в 13.40. Люди в помощи не нуждались, оказалось, что у них нештатно сработал GPS-трекер.