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Общество29 декабря 2021 9:45

Мошенники обманывают россиян под видом новогодних розыгрышей призов

Участники переводят символическую сумму за участие, а в итоге теряют намного больше
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Мошенники устраивают фейковые розыгрыши призов, чтобы узнать данные банковских карт россиян

Мошенники устраивают фейковые розыгрыши призов, чтобы узнать данные банковских карт россиян

Фото: Анастасия Осипова

В преддверии новогодних праздников в России получила распространение мошенническая скам-схема, которая маскируется под розыгрыш призов, причем нередко для этого используется имя какого-либо популярного ритейлера, который ничего об этом "розыгрыше" не знает. Об этом сообщает пресс-служба "Лаборатории Касперского".

Первые этапы фейкового розыгрыша выглядят безобидными. Россиян просят пройти опрос, а также пригласить к участию нескольких друзей. В обмен им обещают возможность выиграть крупный денежный приз, часто это 500 тысяч либо миллион рублей.

Заподозрить неладное можно на последнем этапе, когда мошенники просят отправить символический денежный взнос, подтверждающий участие в акции. Суммы в большинстве случаев небольшие, например, один рубль.

Смысл мошенничества заключается в другом. Аферисты получают данные о банковских картах пользователей, которые затем используют, чтобы похитить деньги со счетов.

Как ранее писал сайт kp.ru, за 11 месяцев 2021 года телефонные мошенники выманили у россиян порядка 45 млрд рублей. Об этом во вторник 14 декабря заявил замначальника Следственного департамента МВД России полковник юстиции Данил Филиппов.