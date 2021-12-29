Мошенники обманывают россиян под видом новогодних розыгрышей призов

Мошенники устраивают фейковые розыгрыши призов, чтобы узнать данные банковских карт россиян Фото: Анастасия Осипова

В преддверии новогодних праздников в России получила распространение мошенническая скам-схема, которая маскируется под розыгрыш призов, причем нередко для этого используется имя какого-либо популярного ритейлера, который ничего об этом "розыгрыше" не знает. Об этом сообщает пресс-служба "Лаборатории Касперского".

Первые этапы фейкового розыгрыша выглядят безобидными. Россиян просят пройти опрос, а также пригласить к участию нескольких друзей. В обмен им обещают возможность выиграть крупный денежный приз, часто это 500 тысяч либо миллион рублей.

Заподозрить неладное можно на последнем этапе, когда мошенники просят отправить символический денежный взнос, подтверждающий участие в акции. Суммы в большинстве случаев небольшие, например, один рубль.

Смысл мошенничества заключается в другом. Аферисты получают данные о банковских картах пользователей, которые затем используют, чтобы похитить деньги со счетов.

Как ранее писал сайт kp.ru, за 11 месяцев 2021 года телефонные мошенники выманили у россиян порядка 45 млрд рублей. Об этом во вторник 14 декабря заявил замначальника Следственного департамента МВД России полковник юстиции Данил Филиппов.