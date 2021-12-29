Петр Бирюков: В новогодние праздники городские службы будут работать в усиленном режиме

За порядком и уборкой особо станут следить на дорогах, в зимних местах отдыха и во дворах Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 30 декабря по 9 января, то есть все новогодние праздничные дни, городские службы будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Накануне Нового года все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства перейдут на усиленный режим, а также на круглосуточное дежурство заступают ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал, - отметил Петр Бирюков. - В Москве сделано все необходимое для бесперебойной работы систем жизнеобеспечения».

По его словам, на круглосуточное дежурство переводятся 1,5 тысячи аварийных бригад для оперативного выезда при нештатной ситуации в городе. Кроме того, готовы 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения и запасы резервного топлива.

«Перед новогодними праздниками и в выходные коммунальщики усилят контроль за работой электросетевых сооружений, соблюдением противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры», - подчеркнул Бирюков.

За порядком и уборкой тщательно будут следить на дорогах, в пешеходных зонах, зимних местах отдыха и во дворах. Для этого, кроме дворников и бригад ручной уборки, используют роторную и другую технику, машины малой механизации.