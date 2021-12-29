ФАС не прогнозирует резкого роста цен на бензин в 2022 году

ФАС не ожидает повышения цен на бензин в 2022 году. Фото: Олег УКЛАДОВ

Цены на бензин и дизельное топливо не должны резко вырасти в 2022 году в РФ. Об этом заявил глава ФАС Максим Шаскольский в среду 29 декабря в интервью RTVI.

По словам Шаскольского, оптовые цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 длительное время снижаются и сейчас находятся на уровне начала 2021 года. Цены на зимнее дизельное топливо растут из-за сезонного повышения спроса, отметил он.

Шаскольский назвал условие, которое позволит сдерживать рост цен на топливо. По его словам, это насыщение внутреннего рынка.

«Вопрос в том, чтобы было насыщение внутреннего рынка. Если на внутреннем рынке будет достаточно, соответственно, достаточно объемов на бирже, и будет снижение цены и на 2022 год. Мы не ожидаем какого-то резкого роста цен. Тем более демпферный механизм, который существует, он эффективен, он регулярно корректируется и позволяет цены сдерживать», - сказал Максим Шаскольский.

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