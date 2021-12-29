Регулятор ФРГ заявил, что ситуация с сертификацией "Северного потока - 2" не изменилась за месяц

Регулятор Германии считает, что ситуация с сертификацией "Северного потока - 2" с ноября не изменилась Фото: REUTERS

Изменений в вопросе о сертификации газопровода "Северный поток – 2" пока нет, заявили ТАСС в Федеральном сетевом агентстве Германии.

"Наше сообщение для прессы от 16 ноября по-прежнему является актуальным состоянием", - уточнил регулятор ФРГ.

По словам представителя ведомства, документов о реорганизации компании Nord Stream 2 AG пока не поступало, а заявление главы регулятора Йохена Хомана о том, что не стоит ждать запуска "Северного потока – 2" в первой половине 2022 года, сохраняет актуальность.

Напомним, в середине ноября 2021 немецкий регулятор приостановил процесс сертификации газопровода "Северный поток – 2". После этого компания-оператор Nord Stream 2 AG решила создать "дочку" в Германии, чтобы сертифицировать трубопровод.

Как ранее писал сайт kp.ru, 16 декабря регулятор заявил, что в первой половине 2022 года решения по сертификации принято не будет. Замедление процесса в организации объяснили тем, что пока не получили все необходимые документы для продолжения процесса сертификации.