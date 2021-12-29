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В мире29 декабря 2021 10:25

В ЛНР заявили, что украинские диверсанты похитили сотрудника Народной милиции

На месте похищения были обнаружены следы борьбы и кровь
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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В Луганске заявили, что украинские диверсанты похитили сотрудника Народной милиции

В Луганске заявили, что украинские диверсанты похитили сотрудника Народной милиции

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Народной милиции самопровозглашенной ЛНР сообщили о похищении своего сотрудника диверсантами Украины.

Пресс-секретарь ведомства уточнил, что инцидент произошел в понедельник, 27 декабря 2021 года. Он обвинил украинских диверсантов в нарушении действующих между сторонами договоренностей.

Уточняется также, что на месте похищения были обнаружены следы борьбы и кровь. В милиции предположили, что диверсанты применяли силу при нападении на сотрудника.

Ранее в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили об очередном факте размещения украинского вооружения. В зоне ответственности 24-й бригады ВСУ отмечено размещение МТЛБ (многоцелевой транспортер легкий бронированный) и боевой машины пехоты БМП-2 вблизи жилого района населенного пункта Новозвановка, уточнили в ведомстве. Также в понедельник, 27 декабря, ВСУ обстреляли село Веселое и поселок шахты Гагарина в Донецкой Народной Республике.