В ЛНР заявили, что украинские диверсанты похитили сотрудника Народной милиции

В Луганске заявили, что украинские диверсанты похитили сотрудника Народной милиции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Народной милиции самопровозглашенной ЛНР сообщили о похищении своего сотрудника диверсантами Украины.

Пресс-секретарь ведомства уточнил, что инцидент произошел в понедельник, 27 декабря 2021 года. Он обвинил украинских диверсантов в нарушении действующих между сторонами договоренностей.

Уточняется также, что на месте похищения были обнаружены следы борьбы и кровь. В милиции предположили, что диверсанты применяли силу при нападении на сотрудника.

Ранее в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили об очередном факте размещения украинского вооружения. В зоне ответственности 24-й бригады ВСУ отмечено размещение МТЛБ (многоцелевой транспортер легкий бронированный) и боевой машины пехоты БМП-2 вблизи жилого района населенного пункта Новозвановка, уточнили в ведомстве. Также в понедельник, 27 декабря, ВСУ обстреляли село Веселое и поселок шахты Гагарина в Донецкой Народной Республике.