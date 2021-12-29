Следствие просит суд изменить меру пресечения блогеру Хованскому

Новый год Юрий Хованский, видимо, встретит в СИЗО / Фото: ОПС СПб

Следствие обратилось в суд с ходатайством об изменении меры пресечения блогеру Юрию Хованского, на которого возбудили уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".

Как сообщает "КП-Санкт-Петербург", речь идет о смягчении наказания, но только после окончания предыдущего срока ареста, вынесенного судом. Следовательно, если суд удовлетворит ходатайство, то Хованского могут выпустить из СИЗО уже 8 января 2022 года. То есть Новый год блогер вопреки своим просьбам все равно встретит под арестом.

Как ранее писал сайт kp.ru, суд продлил арест Юрию Хованскому до января 2022 года.

Напомним, блогера задержали после того, как он записал экстремистскую песню, в которой положительно оценивал теракт на Дубровке во время "Норд-Оста" и желал убийства детей. Блогеру за эту песню теперь грозит до 7 лет колонии.

Одна из заложниц "Норд-Оста", потерявшая во время теракта на Дубровке своего маленького племянника, призналась, что за слова о теракте хотела бы для Хованского пожизненного лишения свободы или принудительного лечения в психбольнице.