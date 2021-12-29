Депутат Госдумы Хамзаев предложил поощрять тех, кто заявляет о коррупции

В Госдуме предложили поощрять тех, кто заявляет о коррупции Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев предложил поощрять граждан, которые сообщают о фактах коррупции.

"Это говорит о том, что идет правильный процесс выздоровления системы внутри себя. Моя принципиальная позиция заключается еще и в том, что претенденты на такие должности должны проходить еще и психологические тесты на устойчивость к взяткам", - поделился он в беседе с телеканалом "360".

Парламентарий отметил, что чиновники должны делать выводы уже из того количества наказаний, которые последовали по отношению к их коллегам после случаев взяточничества.

Напомним, вице-губернатора Пензенской области Сергея Федотова наградили премией за отказ от взятки. Всю премию в размере 47,2 тысяч рублей он перечислил в благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам.

Ранее Генеральная прокуратура России выступила за ужесточение наказания для мелких взяточников, действовавших в группе или прибегавших к вымогательству.

"Подготовлен законопроект по ужесточению ответственности для мелких взяточников, когда их действия сопряжены с вымогательством, совершены в составе группы и другие", - цитирует RT главу ведомства Игоря Краснова.