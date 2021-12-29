«Спутник Лайт» зарегистрирован в Тунисе в качестве универсального бустера

Российскую вакцину зарегистрировали в Тунисе в качестве универсального бустера. Фото: Ксения Высотина

Российская однокомпонентная вакцина против COVID-19 «Спутник Лайт» зарегистрирована в Тунисе в качестве универсального бустера. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

«РФПИ (суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» в качестве универсального бустера министерством здравоохранения Туниса», - отмечается в сообщении.

В ведомстве отметили, что эффективность «Спутника Лайт» как бустера для вакцин AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino доказана проведенными в Аргентине исследованиями.

«Каждая комбинация («вакцинный коктейль») с применением «Спутника Лайт» обеспечивала более высокий титр антител на 14-й день после введения второй дозы по сравнению с гомогенными схемами вакцинации каждым из препаратов», - сообщает РФПИ.

Также в ведомстве добавили, что «Спутник Лайт» в качестве бустера существенно повышает вируснейтрализующую активность против штамма Омикрон. По данным РФПИ, это доказано исследованием, которое провел центр им.Гамалеи.

«У 100% ревакцинированных «Спутником Лайт» как бустером сформировались антитела к штамму Омикрон», - сообщили в РФПИ.

Ранее на kp.ru сообщалось, что вакцинированным от COVID-19 россиянам могут предложить лучшие условия ипотеки и кредитования, чем непривитым.