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В мире29 декабря 2021 11:28

Фонд испанского языка назвал "вакцину" словом 2021 года

На выборе сказалось его присутствие в дебатах по самой разной тематике
Роман КИЛЬМЯШКИН
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"Вакцина" признана словом 2021 года в Испании

"Вакцина" признана словом 2021 года в Испании

Фото: REUTERS

Vacuna, что переводится с испанского языка как "вакцина", признано словом 2021 года в Испании. Соответствующее решение принял фонд испанского языка FundeuRAE. Об этом говорится на сайте организации в среду, 29 декабря.

"Фонд выбрал это слово из-за его лингвистического интереса, а также за его весомое присутствие в социальных, политических, научных и экономических дебатах", - говорится в сообщении фонда.

Стоит отметить, что главное слово 2021 года связанно с борьбой против коронавирусной инфекции не только в Испании.

Как ранее писал сайт kp.ru, общество немецкого языка GfdS назвало самым значимым и наиболее часто употребляющимся словом Wellenbrecher (дословно переводится с немецкого как "волнорез"). В немецком языке так называют меры, принимаемые для борьбы с распространением коронавируса.