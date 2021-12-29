Фонд испанского языка назвал "вакцину" словом 2021 года

"Вакцина" признана словом 2021 года в Испании Фото: REUTERS

Vacuna, что переводится с испанского языка как "вакцина", признано словом 2021 года в Испании. Соответствующее решение принял фонд испанского языка FundeuRAE. Об этом говорится на сайте организации в среду, 29 декабря.

"Фонд выбрал это слово из-за его лингвистического интереса, а также за его весомое присутствие в социальных, политических, научных и экономических дебатах", - говорится в сообщении фонда.

Стоит отметить, что главное слово 2021 года связанно с борьбой против коронавирусной инфекции не только в Испании.

Как ранее писал сайт kp.ru, общество немецкого языка GfdS назвало самым значимым и наиболее часто употребляющимся словом Wellenbrecher (дословно переводится с немецкого как "волнорез"). В немецком языке так называют меры, принимаемые для борьбы с распространением коронавируса.