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Политика29 декабря 2021 11:40

Кабмин Германии подтвердил подготовку встречи глав МИД России и ФРГ

Инициатива принадлежит Анналене Бербок
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок планирует встретиться с руководителем российского МИД Сергеем Лавровым. Об этом заявил журналистам на брифинге представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер в среду, 29 декабря.

Как ранее писал сайт kp.ru, в середине декабря Сергей Лавров провел первый телефонный разговор Анналеной Бербок. Дипломат отметил, что Москва настроена на диалог с новым правительством ФРГ.

В ходе диалога Лавров и Бербок обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития российско-германских отношений после прошедших в обеих странах выборов.

Напомним, еще будучи кандидатом на пост канцлера Германии лидер партии "Зеленые" Анналена Бербок пообещала помешать работе газопровода "Северный поток – 2", если возглавит правительство. Так, в интервью изданию The Pioneer политик, заявила, что не "стала бы выдавать разрешения" на эксплуатацию трубопровода.