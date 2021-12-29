Кабмин Германии подтвердил подготовку встречи глав МИД России и ФРГ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок планирует встретиться с руководителем российского МИД Сергеем Лавровым. Об этом заявил журналистам на брифинге представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер в среду, 29 декабря.

Как ранее писал сайт kp.ru, в середине декабря Сергей Лавров провел первый телефонный разговор Анналеной Бербок. Дипломат отметил, что Москва настроена на диалог с новым правительством ФРГ.

В ходе диалога Лавров и Бербок обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития российско-германских отношений после прошедших в обеих странах выборов.

Напомним, еще будучи кандидатом на пост канцлера Германии лидер партии "Зеленые" Анналена Бербок пообещала помешать работе газопровода "Северный поток – 2", если возглавит правительство. Так, в интервью изданию The Pioneer политик, заявила, что не "стала бы выдавать разрешения" на эксплуатацию трубопровода.