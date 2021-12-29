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Политика29 декабря 2021 11:51

Встреча Лукашенко и Путина началась в Санкт-Петербурге

Президент России встречается с президентом Белоруссии в среду 29 декабря
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (10)Комментарии (10)(10)
Путин 29 декабря встречается с Лукашенко.

Путин 29 декабря встречается с Лукашенко.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Санкт-Петербурге началась встреча президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Пресс-служба белорусского президента сообщает, что Владимир Путин заехал за Александром Лукашенко на машине.

Владимир Путин заехал за Александром Лукашенко на машине перед встречей 20 декабря. Фото: пресс-служба президента Белоруссии.

Владимир Путин заехал за Александром Лукашенко на машине перед встречей 20 декабря. Фото: пресс-служба президента Белоруссии.

Как сообщалось на kp.ru, встреча Путина и Лукашенко была запланирована после неформального саммита лидеров стран СНГ, который прошел в Санкт-Петербурге 28 декабря во вторник. В саммите также приняли участие президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидеры Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и премьер-министр Армении.

Накануне саммита Владимир Путин провел встречу в формате тет-а-тет с Нурсултаном Назарбаевым. Также президент РФ встретился с таджикским лидером Эмомали Рахмоном.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко в телефонном разговоре 25 декабря обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе и в оборонной сфере.