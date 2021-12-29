Встреча Лукашенко и Путина началась в Санкт-Петербурге

Путин 29 декабря встречается с Лукашенко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Санкт-Петербурге началась встреча президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Пресс-служба белорусского президента сообщает, что Владимир Путин заехал за Александром Лукашенко на машине.

Владимир Путин заехал за Александром Лукашенко на машине перед встречей 20 декабря. Фото: пресс-служба президента Белоруссии.

Как сообщалось на kp.ru, встреча Путина и Лукашенко была запланирована после неформального саммита лидеров стран СНГ, который прошел в Санкт-Петербурге 28 декабря во вторник. В саммите также приняли участие президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидеры Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и премьер-министр Армении.

Накануне саммита Владимир Путин провел встречу в формате тет-а-тет с Нурсултаном Назарбаевым. Также президент РФ встретился с таджикским лидером Эмомали Рахмоном.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко в телефонном разговоре 25 декабря обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе и в оборонной сфере.