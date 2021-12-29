Глава ФАС пообещал «Северстали», НЛМК и ММК крупные штрафы за завышенные цены

Максим Шаскольский Фото: Александр АСТАФЬЕВ/ТАСС

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский обвинил компании «Северсталь», НЛМК и ММК в завышенных ценах. Компаниям пообещали крупные штрафы.

- 100 томов у нас есть по каждому предприятию, изучаем эту ситуацию. Поэтому, может быть, еще и здесь вас удивим. Но это в процессе еще, это дело 2022 года, — сказал он в интервью RTVI.

Он допустил, что штрафы в отношении организаций будут даже больше, чем в отношении американской компании Google, которую в этом году несколько раз наказывали за неудаление запрещенного на территории России контента.

Ранее Максим Шаскольский заявил, что цены на бензин и дизельное топливо не должны резко вырасти в 2022 году в РФ. По словам Шаскольского, оптовые цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 длительное время снижаются и сейчас находятся на уровне начала 2021 года. Цены на зимнее дизельное топливо растут из-за сезонного повышения спроса, отметил он. Шаскольский назвал условие, которое позволит сдерживать рост цен на топливо. По его словам, это насыщение внутреннего рынка.