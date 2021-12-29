Педиатр посоветовала не кормить детей праздничными салатами в Новый год Фото: Иван ПРОХОРОВ

Врач-педиатр "Инвитро-Урал" Алена Михайлова заявила, что при праздновании Нового года не следует давать ребенку то, что едят взрослые.

"Совсем маленьких детей не стоит кормить салатами, заправленными майонезом, жирными, острыми, жареными блюдами, тем более смешивая все их за короткий промежуток времени, чтобы не вызвать расстройство пищеварения у малыша", - отметила она в беседе с изданием "Газета.ru"

Специалист также напомнила, что не стоит забывать и про режим сна и бодрствования для ребенка.

Врач-эндокринолог Татьяна Филиппова в беседе с "Пятым каналом" давала некоторые советы, как не переесть и не омрачить затяжные каникулы плохим самочувствием. Она посоветовала отдавать предпочтение тушению, запеканию, отвариванию, приготовлению на гриле, но не жарке.

Ранее сайт KP.ru рассказывал, как детям сократить время перед долгожданным праздником. Психолог Екатерина Кес порекомендовала дать детям как можно больше самостоятельности: пусть украшают елку так, как им нравится.