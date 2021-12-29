Украина продлила спецпошлины на импортируемые из России дизтопливо, сжиженный газ и уголь до конца 2022

Специальные пошлины продлены до 31 декабря 2022 года Фото: REUTERS

Кабинет министров Украины в среду, 29 декабря, провел последнее в уходящем году заседание. В ходе него было принято решение продлить до 31 декабря 2022 года специальные пошлины на импортируемое из России дизельное топливо, сжиженный газ и уголь.

Как говорится в постановлении, решение вступает в силу со дня его опубликования и утрачивает силу 31 декабря 2022 года "или после прекращения применения Российской Федерацией дискриминационных и (или) недружественных действий в отношении Украины".

Спецпошлины действуют с 17 августа 2020 года. Они составляют 4% на российское дизтопливо, поступающее на таможенную территорию Украины по трубопроводу, 3% для сжиженного газа и 65% на импортируемый из России уголь, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, Российская компания "Газпром" сообщила об исторически низком уровне запасов газа в подземных хранилищах на Украине. Сообщается, что сейчас их на 1 миллиард кубометров меньше, чем на начало закачки.