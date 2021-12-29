Депутат Никонов заявил, что дипломатические отношения с талибами* пока что невозможны Фото: REUTERS

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что на данный момент дипломатические отношения с талибами* невозможны.

"У меня такой информации нет. Ясно, что в дипломатические отношения можно [вступать] только с признанным государством. Соответственно, посол появиться не может", - пояснил парламентарий в беседе с изданием "Газета.ru"

Накануне стало известно, что "Талибан"* планирует назначить своего посла в России.

"У нас есть план, особенно по действующим посольствам, мы планируем назначить посла в Москве, мы его назначим. Это дипломатический шаг. Посольства и консульства важны для дипломатических отношений, и мы в этом сотрудничаем", - рассказал официальный представитель движения Забиулла Муджахид.

Ранее спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов заявил, что Россия считает преждевременным признавать боевиков движения "Талибан"* законными властями Афганистана.

*Запрещенная в России террористическая организация.