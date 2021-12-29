Экс-сотрудник SpaceX заявил, что Илон Маск является создателем биткоина

Илон Маск Фото: REUTERS

Бывший сотрудник американской компании SpaceX Сахил Гупта заявил, что инженер и предприниматель Илон Маск является создателем биткоина. Об этом он сообщил в своем блоге.

Мужчина рассказал, что в 2017 году разговаривал по телефону с представителем главы компании Сэмом Теллером. Гупта спросил Теллера о том, является ли Маск создателем биткоина.

- Ну, что я могу сказать, — ответил тот.

Гупта посчитал этот ответ положительным и восхитился. После «неловкого молчания» разговор был окончен.

О своей теории Гупта заявлял еще в 2017 году, однако тогда, по его словам, не мог раскрыть главное доказательство своей версии.

Позже Илон Маск в подкасте Лекса Фридмана опроверг эти слухи заявив, что создателем биткоина можно считать ученого Ника Сабо, специалиста в области криптографии.

- Посмотрите на эволюцию идей до запуска биткоина. Я не знаю точно, конечно, кто создал биткоин в практических целях, но эволюция идей довольно ясна, — сказал бизнесмен.