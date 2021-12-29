Посол Белоруссии в Лондоне заявил, что на здание миссии могли напасть участники протестного движения

Белорусский посол рассказал, кто напал на здание миссии в Лондоне. Фото: Евгения ГУСЕВА

Посол Белоруссии в Лондоне Максим Ермолович заявил, что нападение на здание миссии 19 декабря могли осуществить участники протестного движения. Ермолович не исключает, что это могли быть выходцы из Белоруссии. Об этом дипломат рассказал в интервью РИА Новости.

Ермолович отметил, что у здания посольства регулярно проходят протестные акции несогласных с результатами президентских выборов в Белоруссии в 2020 году и с ситуацией в стране.

-19 декабря наши соотечественники пришли к зданию посольства для того, чтобы выразить свой протест. Как оказалось, протест не закончился мирно, и часть протестующих решила штурмовать посольство, выбрав для этого достаточно оригинальный способ: они в приличном подпитии купили несколько десятков яиц и забросали фасад здания,- рассказал посол.

Ермолович напомнил, что протестующие заблокировали одного из дипломатов, нему на помощь пришли сотрудники посольства. В результате конфликта одному из дипломатов сломали нос и выбили зуб, также он получил сотрясение мозга. Ермолович заявил, что есть все основания предполагать, что на посольство напали граждане Белоруссии.

«Достоверно мы этого сказать не можем, потому что не проводим какие-либо дознания, но учитывая, что они причастны к протестному движению, есть все основания предполагать, что это выходцы из Беларуси. У нас по этому поводу каких-то больших сомнений нет, мы не считаем, что это представители других государств. Все эти люди имеют самое непосредственное отношение к Республике Беларусь», - сказал посол.

В то же время Ермолович не подтвердил, но и не опроверг версию о причастности к нападению на посольство членов радикальной группировки «Надзея», которую ранее озвучило МИД Белоруссии, как сообщалось на kp.ru.