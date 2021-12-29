Пять человек пострадали при пожаре в ковидном госпитале в Красноярске

В Красноярске пять человек пострадали при пожаре в ковидном госпитале Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в ковидном госпитале при больнице №20 произошло возгорание. Об этом сообщил «КП-Красноярск» со ссылкой на региональный МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 14:34 по местному времени. Позже выяснилось, что пожар начался с возгорания в палате на четвертом этаже. Ликвидировать возгорание удалось в 19:51 час. Из здания эвакуировали 112 человек. На место пожара выезжали 89 человек и 25 единицы техники. В результате произошедшего пострадали пять человек. У них выявили отравление угарным газом и ожоги первой степени.

Ранее в Саратове загорелась школа. На тушение выехали 11 пожарных автомобилей. Огонь охватил около 60 кв. метров площади, начался пожар в одном из кабинетов на втором этаже, где, по предварительным данным, замкнуло электропроводку. На месте ЧП на улице Рахова мэр Саратова Михаил Исаев заявил, что дал поручения подчиненным решить вопросы с сохранением в здании школы положительных температур. Как в дальнейшем эксплуатировать школу и пойдут ли дети на учебу после новогодних каникул - решат позже.