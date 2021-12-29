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Общество29 декабря 2021 13:37

ЕГАИС работает в обычном режиме, несмотря на нагрузку перед Новым годом

Служба поддержки не получала сообщений о проблемах при работе с ЕГАИС
Наталья СМИРНОВА
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Ранее в России начал работать новый формат представления уведомлений о начале оборота алкогольной продукции

Ранее в России начал работать новый формат представления уведомлений о начале оборота алкогольной продукции

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пресс-службе Росалкогольрегулирования прокомментировали информацию о том, что новый формат представления уведомлений о начале оборота алкогольной продукции якобы спровоцировал проблемы у производителей и импортеров. Как сообщили в ведомстве, Единая государственная автоматизированная система учета алкоголя (ЕГАИС), несмотря на приближение новогодних праздников, работает без перебоев.

"Даже с учетом сезонной нагрузки на систему никаких задержек фиксации продукции не было и нет в настоящее время", - приводит ТАСС ответ Росалкогольрегулирования.

Как отметили в ведомстве, на данный момент служба поддержки не получала сообщений о проблемах при работе с ЕГАИС. Однако если они будут, в Росалкогольрегулировании призывают обращаться за помощью к специалистам ведомства, которые готовы оперативно помочь.

Как ранее писал сайт kp.ru, реализуемая в рознице алкогольная продукция помимо кассового чека должна сопровождаться документом с наличием на нем штрихового кода (QR-код), содержащего сведения по перечню, утвержденному федеральным органом по контролю и надзору, о факте фиксации информации о розничной продаже алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС).