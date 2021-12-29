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Политика29 декабря 2021 14:05

Минэнерго выступило за снижение опасности угольных шахт или разработку программы их закрытия

Соответствующее заявление глава ведомства сделал в связи с трагедией, которая произошла на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области
Наталья СМИРНОВА
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Минэнерго заявило, что выступает за работу по снижению опасности угольных шахт до среднего уровня

Минэнерго заявило, что выступает за работу по снижению опасности угольных шахт до среднего уровня

Фото: Иван Макеев

Глава Минэнерго России Николай Шульгинов выступил за за работу по снижению опасности угольных шахт до среднего уровня либо за разработку программы закрытия шахт. Соответствующее заявление он сделал в связи с трагедией, которая произошла на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области.

Про разработку программы закрытия опасных угольных шахт Шульгинов заявил в эфире телеканала «Россия-24».

"Если это не получится, то, конечно, нужно разработать программу закрытия шахт, особенно вот с такими сложными условиями", - заявил глава Минэнерго.

Как ранее писал сайт kp.ru, утром 25 ноября 2021, когда горняки спускались на работу в штреки, на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области прогремел взрыв. В момент аварии в шахте находились 285 человек, за пять часов после взрыва на поверхность удалось выбраться только 239 из них. В результате аварии погиб 51 человек, среди которых пять спасателей.