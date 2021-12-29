Путин заявил о планах провести совместные военные учения России и Белоруссии в начале 2022 года

Путин заявил о проведении совместных российско-белорусских военных учений в начале 2022 года. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что совместные российско-белорусские военные учения пройдут в марте или в феврале 2022 года. Об этом он сказал в среду 29 декабря, отвечая на предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко не останавливать сотрудничество в оборонной отрасли и провести учения на территории Белоруссии.

«Я вас давно просил, чтобы мы не останавливали сотрудничество в оборонной отрасли и в ВПК. Вы меня всегда поддерживали в этом плане и я вот обратился к вам, чтобы мы не останавливали наши совместные учения. Процесс учений останавливать не надо. Я знаю, вы и ваши военные рассматриваете мои предложения о проведении учений на территории Белоруссии. Хотелось бы, чтобы эти решения были приняты вами. Это на пользу российско-белорусским отношениям будет», - сказал Лукашенко во время встречи президентов РФ и Белоруссии в Санкт-Петербурге.

«Как вы и предлагали, мы проведем их, там военные согласуют - в марте или в феврале, не знаю, когда они решат», - ответил Владимир Путин.

Встреча российского и белорусского лидеров проходит 29 декабря в Санкт-Петебурге. Ранее на kp.ru сообщалось, что Владимир Путин перед встречей заехал за Алекандром Лукашенко на автомобиле.