Евгений Гришковец возглавил общественный совет при ФСИН

Актер и драматург Евгений Гришковец Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Актер и драматург Евгений Гришковец стал председателем общественного совета Федеральной службе исполнения наказаний России. В ходе голосования его кандидатура была поддержана единогласно.

Как сообщается на сайте Общественной палаты РФ, кандидатуру Гришковца предложил недавно назначенный руководитель ФСИН Аркадий Гостев. В ходе прошедшего заседания он сообщил, что в результате обсуждения с членами совета и профильными комиссиями было решено - "председателем должен стать человек, известный не только в рамках УИС, но и всем гражданам".

"Заместитель секретаря ОП РФ отметил, что Евгений Гришковец — авторитетный человек, на которого сложно надавить", - говорится в сообщении Общественной палаты РФ.

Как ранее писал сайт kp.ru, Останкинский суд Москвы отклонил иск певицы Земфиры к писателю Евгению Гришковцу на 1,5 млн рублей. В иске артистки указано, что Гришковец во время обсуждения ее альбома всячески оскорблял Земфиру. В частности, назвал "наркоманкой".