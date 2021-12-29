Видео покалеченного от взрыва самодельной петарды москвича опубликовали в сети

Пострадал один человек. Фото: кадр видео

В квартире пятиэтажного жилого дома на северо-западе Москвы в среду, 29 декабря, взорвалась мощная петарда. Инцидент произошел на на улице Героев Панфиловцев.

Как сообщают в экстренных службах, из-за мощного взрыва в нескольких окнах выбило стекла. Петарда, предположительно, могла быть самодельной.

Отмечается, что в результате инцидента пострадал один человек, который был ближе остальных к эпицентру взрыва. У него сильные ожоги рук, он был передан медикам. Момент его транспортировки в автомобиль "Скорой" попал на видео.

Все обстоятельства происшествия предстоит выяснить сотрудникам полиции, пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, юрист, судебный представитель Василий Воробьев объяснил, куда можно жаловаться на взрывающиеся фейерверки и шум от них. Он уверен, что если обратиться в полицию, то такую жалобу, скорее всего, оставят без внимания.