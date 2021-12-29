Кадыров рассказал, что не входит в близкое окружение Путина

Рамзан Кадыров заявил, что не входит в ближайшее окружение Путина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Instagram заявил, что не входит в близкое окружение Владимира Путина и Михаила Мишустина. Поводом для этого послужили комментарии некоторых экспертов о том, что Владимир Путин лично продиктовал Кадырову его недавнее заявление по Украине.

Напомним, Кадыров заявил о возможности присоединения Украины к России в случае, если президент Украины Владимир Зеленский «будет так вести себя».

Кадыров отметил, что у него есть определенные связи, но он не входит в близкое окружение Владимира Путина.

«У меня есть отношения с руководством страны как Главы региона. Я даже не вхожу в близкое окружение Президента и Председателя Правительства. Да, связи у меня есть. Я думаю, что меня терпят, прощают и поддерживают благодаря бывшим дружеским отношениям Ахмата-Хаджи и Владимира Путина», - сказал Кадыров.

Кадыров подчеркнул, что мнение относительно Украины он высказал не как Глава Чеченской Республики, а как гражданин России.

«Мне никто ни разу не говорил делать заявления в отношении Украины или других государств. Я не говорил как Глава Чеченской Республики. Я говорил как гражданин России Рамзан Кадыров. Это мое мнение, потому что судьба и безопасность нашего государства находятся сейчас в крайне тяжелой ситуации», - пояснил он.

Кадыров заявил, что обеспокоен политикой западных стран, которые «потихоньку приближаются к границе нашей страны».

«В любое время могут возникнуть проблемы. Если мы сдадим позиции, то нам могут начать диктовать условия как и другим странам. Поэтому я как гражданин, беспокоящийся за Республику, государство и народ, высказал свое мнение», - сказал он.

Рамзан Кадыров еще раз подчеркнул, что у него нет никаких особых отношений ни с президентом РФ Владимиром Путиным, ни с кем-либо из российского правительства.

«Мне никто не звонит, не говорит, чтобы я делал заявления по таким вопросам. У меня отношения со всем руководством начиная с Президента, заканчивая министрами и администрацией как у Главы субъекта. Да, когда есть необходимость я звоню Президенту и он отвечает, поддерживает, принимает необходимые решения по социально-экономическим вопросам. Как глава государства он всегда на связи со всеми руководителями регионов», - резюмировал Кадыров.