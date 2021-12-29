Путин поблагодарил Лукашенко за то, что тот задержался в Санкт-Петербурге подольше

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 29 декабря, в Санкт-Петербурге прошла встреча президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. В ходе общения глава РФ поблагодарил своего коллегу за то, что тот остался в городе подольше.

Лукашенко задержался в Санкт-Петербурге после неформального саммита лидеров стран СНГ, который прошел во вторник, 28 декабря. После этого президент Белоруссии остался в городе еще на сутки, чтобы посетить переговоры с Владимиром Путиным.

"Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо, что остались на двустороннюю встречу после вчерашней нашей в рамках лидеров стран СНГ. На мой взгляд, вчерашние встречи были очень продуктивными", - приводит слова Путина его пресс-служба.

Как ранее писал сайт kp.ru, в среду, 29 декабря, в Санкт-Петербурге прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и белорусским лидером Александром Лукашенко. Общение глав государств длилось около трех часов. В ходе встречи президенты обсудили главные вопросы актуальной повестки.