Суд отпустил блогера Хованского из-под ареста до 8 января 2022 года

Блогер Юрий Хованский Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Куйбышевский суд Санкт-Петербурга смягчил меру пресечения видеоблогеру Юрию Хованскому. До 8 января 2022 года вместо ареста ему назначен запрет определенных действий.

О смене меры пресечения ходатайствовало следствие - там заявили, что у блогера изъяли загранпаспорт и лишили возможности уничтожить доказательства по делу. Суд решил ходатайство следствия удовлетворить. Теперь Хованскому нельзя выходить из дома с 18:00 до 10:00, посещать мероприятия и пользоваться интернетом и телефоном.

Срок следствия по делу Хованского продлен по 9 февраля 2022 года включительно.

Как ранее писал сайт kp.ru, в день очередного рассмотрения дела Юрия Хованского на улице, по подсчетам "КП", собралось около двух сотен человек. Все они пришли поддержать блогера, который сидит в СИЗО июня 2021 года. Его арестовали за песню, в которой он оправдывал теракт на Дубровке.

Хованский при этом попросил, чтобы следствие разрешило ему заниматься профессиональной деятельностью - записывать ролики, которые будет выкладывать в интернет его доверенное лицо.