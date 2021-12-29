Глава Минпромторга Мантуров назвал необоснованными претензии ЕС по нарушению Россией норм ВТО

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров прокомментировал обвинение, выдвинутые против России Евросоюзом. Там ранее заявили, что страна якобы нарушает нормы Всемирной торговой организации (ВТО).

Как отметил Мантуров в интервью телеканалу РБК, политика импортозамещения была вынужденной мерой в связи с санкциями.

"Когда мы вступали в ВТО, мы изначально параграф, связанный с госзакупками, не подписывали. И дали для себя возможность развивать компетенции и свою промышленность и формировать государственный заказ для наших отраслей", - сообщил министр.

Он добавил, что еще одним фактором стали введенные против России санкции. По словам Мантурова, если ЕС не смог "импортозаместиться" без России, то к стране не должно быть никаких претензий.

Как ранее писал сайт kp.ru, обращение ЕС во Всемирную торговую организацию (ВТО) с претензиями к России на общую сумму в 290 миллиардов евро за политику импортозамещения не подкреплено какими-либо нормами ВТО, запрещающими поддерживать своих производителей. Об этом заявил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.