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Общество29 декабря 2021 16:11

Роспотребнадзор порекомендовал сохранить в регионах в новогодние праздники ранее введенные ограничения

Их перечень и объем формируются непосредственно на местах
Наталья СМИРНОВА
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Роспотребнадзор призвал усилить контроль за ношением масок и дезинфекцией контактных поверхностей в общественных местах

Роспотребнадзор призвал усилить контроль за ношением масок и дезинфекцией контактных поверхностей в общественных местах

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор опубликовал список методических рекомендаций "Организация противоэпидемических мероприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в период новогодних праздников". В документе говорится, что регионам следует сохранить все введенные ранее из-за пандемии коронавируса ограничительные меры.

Согласно предписаниям, опубликованным на сайте ведомства, в общественном транспорте и при оказании услуг населению стоит усилить контроль за ношением масок и дезинфекцией контактных поверхностей. Это же касается гостиниц и санаторно-курортных учреждений.

Также в период новогодних праздников рекомендуется сохранять все ранее введенные в регионах ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Их перечень и объем формируются непосредственно на местах.

Как ранее писал сайт kp.ru, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировано 21 119 случаев COVID-19. С начала пандемии выявлен 10 458 271 случай.