Путин заявил об улучшении условий для развития экономик РФ и Белоруссии при реализации союзных программ

Путин рассказал, что реализация союзных программ положительно скажется на развитии экономик России и Белоруссии. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин назвал реализацию союзных программ условием для развития экономик РФ и Белоруссии. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом Белоруссии в среду 29 декабря в Санкт-Петербурге.

Путин напомнил, что в 2021 году было принято 28 союзных программ.

«Это очень важно, это будет создавать лучшие условия для развития экономики двух стран», - цитирует Путина ТАСС.

Путин отметил, что принятые в 2021 году союзные программы являются «ключевыми вещами, которые, может быть, не заметны на первый взгляд, но являются существенными с точки зрения строительства современных международных, но в то же время близких интеграционных процессов для обоих государств». Он уточнил, что речь идет прежде всего о финансах, налоговом, таможенном и фискальном законодательстве.

Также Путин анонсировал совместные российско-белорусские военные учения, которые, предположительно, пройдут в начале 2022 года не ранее февраля и не позднее марта, как сообщалось на kp.ru.

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко длились около трех часов, после переговоров лидеры России и Белоруссии неформально пообщались за обедом.