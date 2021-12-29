Госдума предложила продлить школьные каникулы до 16 января из-за COVID-19

В России могут продлить школьные каникулы до 16 января из-за коронавируса. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В РФ могут продлить школьные каникулы до 16 января из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Такой запрос направила на имя министра просвещения первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантарова.

«С целью недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки и нарушения образовательного процесса, прошу вас рассмотреть возможность продления каникул для школьников на неделю - до 16 января 2022 года включительно», - цитирует документ РИА Новости.

Чтобы школьники не отставали от учебного плана, Лантарова предложила рассмотреть возможность в дальнейшем компенсировать пропущенные занятия.

Календарь школьных каникул на 2021-2011 год можно посмотреть здесь на kp.ru.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор рекомендует во время новогодних праздников сохранить все ранее введенные антикоронавирусные ограничения. Перечень и объем ограничений формируется непосредственно на местах, уточнили в ведомстве.