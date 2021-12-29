Девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова не приехала на очередной экзамен

Студентка МГУ Алиса Теплякова. Фото: кадр видео

Девятилетняя студентка факультета Психологии МГУ Алиса Теплякова не пришла на очередной экзамен зимней сессии. Он состоялся утром в среду, 29 декабря.

Начало экзамена было запланировано на 10:00, пишет "МК". По данным издания, Алису и ее отца Евгения Теплякова ждали педагоги и даже поклонники. Однако ни девочка, ни ее родитель так и не появились.

Журналисты также пообещались с однокурсниками девочки. Те сказали, что сама Алиса их не интересует, так как она - обычный ребенок. Куда больший интерес у студентов вызывает ее отец, Евгений Тепляков.

Как ранее писал сайт kp.ru, ведущий телепрограммы «Умницы и умники», профессор МГИМО Юрий Вяземский выразил недоумение тем, что девятилетнюю Алису Теплякову приняли в МГУ, даже с учетом того, что она вундеркинд и успешно сдала вступительные экзамены.