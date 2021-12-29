Глава ВОЗ призвал к 1 июля вакцинировать 70% землян от COVID-19

Глава ВОЗ дал землянам 185 дней на вакцинацию. Фото: REUTERS

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус дал жителям Земли 185 дней на то, чтобы вакцинировать 70 процентов от всего населения. К этому он призвал в среду 29 декабря, выступая на пресс-конференции в Женеве.

Гебрейесус призвал вакцинировать 70 процентов землян к 1 июля 2022 года.

«Я призываю всех пообещать на Новый год поддержать кампанию по вакцинации 70% населения к середине 2022 года. У нас осталось 185 дней до финишной прямой вакцинирования 70% населения к началу июля 2022. Часы запущены», - сказал Гебрейесус.

Руководитель ВОЗ призвал мировых лидеров «отринуть политику и популизм, а также личные интересы», которые могут помешать не только борьбе с пандемией коронавируса, но и «угрожают подорвать реагирование на новое заболевание, которое неизбежно появится».

Ранее сообщалось, что российская Госдума предложила из-за коронавируса продлить школьные каникулы до 16 января.